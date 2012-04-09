Заксобрание Омской области утвердило Виктора Назарова в должности губернатора

Депутаты законодательного собрания Омской области утвердили сегодня кандидатуру главы компании «Газпром межрегионгаз Омск» и областного депутата Виктора Назарова в должности губернатора.

«За» кандидатуру Назарова проголосовали 43 депутата, «против» - один. Инаугурация нового губернатора Омской области состоится 30 мая. Именно в этот день полностью истечет срок полномочий действующего главы региона Леонида Полежаева.

Напомним, Полежаев занимал пост руководителя области на протяжении 22 лет.

Кандидатуру Виктора Назарова внес президент РФ Дмитрий Медведев.