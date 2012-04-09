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Медведев сегодня проведет совещание по вопросу расширения границ Москвы

9 апреля 2012, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев сегодня проведет совещание по вопросу расширения границ Москвы

Президент РФ Дмитрий Медведев проведет сегодня совещание по вопросу расширения границ Москвы. Напомним,  идею о расширении  столицы России президент  озвучил  в прошлом году на Петербургском экономическом форуме.

Медведев считает, что  расширение границ Москвы облегчит жизнь «огромному количеству людей»  и поможет созданию финансового центра в российской столице. По мнению главы государства,  центр  города, частично освобожденный от госучреждений, можно было бы передать для того, чтобы он использовался «как место для офисов МФЦ».

Первого июля 2011 года  Медведев поручил главам Москвы и области - Сергею Собянину и Борису Громову - подготовить до 10 июля предложения по изменению границ Москвы и Московской области.

По распоряжению главы государства, власти Москвы и Подмосковья проработали этот вопрос. И мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области  Борис Громов внесли предложение о присоединении к столице подмосковных земель к юго-западу от Москвы до границ с Калужской областью.

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