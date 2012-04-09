Леонид Тибилов набирает 53,74% голосов избирателей на выборах президента ЮО

По официальным предварительным данным ЦИК Южной Осетии, на выборах президента республики экс-председатель республиканского КГБ Леонид Тибилов набирает 53,74% голосов избирателей.

Председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева уточнила - 15 тысяч 257 человек. Его соперник, омбудсмен Давид Санакоев - 42,98% голосов (12 тысяч 202 человека).

По данным ЦИК ЮО, против всех проголосовали 0,97% избирателей, или 276 человек, передает Интерфакс. Отметим, все избирательные участки были оснащены веб-камерами.

По словам Тибилова, "это общая победа". Он считает, нужно сделать все, чтобы народ почувствовал - пришли новые люди.

Инаугурация нового президента может состояться 21 апреля. До этого момента полномочия пезидента исполняет премьер Вадим Бровцев.

"АН" писали, что в воскресенье прошел второй тур выборов президента РЮО, в котором приняли участие более 65% граждан, внесенных в списки для голосования. К полудню порог явки уже был приодолён и выборы ЦИК признал состоявшимися.

Первый тур выборов президента РЮО прошёл 15 марта. Тогда в выборах участвовали 4 кандидата: экс-председатель Комитета госбезопасности республики Леонид Тибилов; уполномоченный по правам человека при президенте РЮО Давид Санакоев; чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев и лидер Коммунистической партии Станислав Кочиев.

По результатам первого тура во второй вышли Санакоев и Тибилов.

Напомним, состоявшиеся 27 ноябре 2011 года выборы президента республики закончились безрезультатно. Разразился грандиозный скандал: 30 ноября экс-министр образования Алла Джиоева провозгласила себя избранным президентом республики. 30 же ноября Генпрокуратура Южной Осетии обвинила её в подготовке цветной революции и пообещала принять меры. Противостоянии оппозиции действующей власти закончилось только 14 февраля, когда Генпрокуратура Южной Осетии приостановила следственные мероприятия в отношении политика по настоянию врачей.