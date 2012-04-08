На выборах президента Южной Осетии лидирует экс-кэгэбэшник Леонид Тибилов

На выборах президента Южной Осетии со значительным отрывом лидирует экс-председатель КГБ РЮО Леонид Тибилов. Он набирает голосов на четверть больше своего соперника, омбудсмена Давида Санакоева.

Председатель ЦИК Южной Осетии Белла Плиева озвучила первые официальные предварительные результаты второго тура выборов президента республики, прошедшего в воскресенье.

"По результатам подсчета 67,86% избирательных бюллетеней на президентских выборах в Южной Осетии лидирует Леонид Тибилов, набравший 55,76% голосов избирателей (9416 человек). Давид Санакоев набрал 41,27% (6969 человек). Против всех кандидатов проголосовало 1,03% (174 человека). Общая явка по республике составила около 70%", - сообщила Плиева, передаёт пресс-служба ЦИК РЮО.

По мере обработки бюллетеней Центризбирком будет в течение ночи сообщать новые данные об итогах голосования в воскресенье.

Инаугурация нового президента может состояться 19 апреля.

"АН" писали, что в воскресенье прошел второй тур выборов президента РЮО, в котором приняли участие более 65% граждан, внесенных в списки для голосования. К полудню порог явки уже был приодолён и выборы ЦИК признал состоявшимися.

Первый тур выборов президента РЮО прошёл 15 марта. Тогда в выборах участвовали 4 кандидата: экс-председатель Комитета госбезопасности республики Леонид Тибилов; уполномоченный по правам человека при президенте РЮО Давид Санакоев; чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев и лидер Коммунистической партии Станислав Кочиев.

По результатам первого тура во второй вышли Санакоев и Тибилов.

Напомним, состоявшиеся 27 ноябре 2011 года выборы президента республики закончились безрезультатно. Разразился грандиозный скандал: 30 ноября экс-министр образования Алла Джиоева провозгласила себя избранным президентом республики. 30 же ноября Генпрокуратура Южной Осетии обвинила её в подготовке цветной революции и пообещала принять меры. Противостоянии оппозиции действующей власти закончилось только 14 февраля, когда Генпрокуратура Южной Осетии приостановила следственные мероприятия в отношении политика по настоянию врачей.