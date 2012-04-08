ГД РФ предписала депутатам показать личики из-под партийных флажков

В Госдуме России в зале пленарных заседаний скоро не будет флажков, обозначающих партийную принадлежность депутатов, сообщил в воскресенье глава комитета ГД РФ по регламенту и организации работы палаты Ильдар Габдрахманов.

"Сами депутаты стали жаловаться, что на их рабочих местах в зале мало места, поскольку у каждого установлен монитор, а флажки с партийной символикой мешают - перекрывают лица депутатов, и вообще от этих флажков в зале очень пестро", - сказал Габдрахманов, передает Интерфакс.

По его словам, с руководителями фракций достигнута договоренность отказаться от использования в зале пленарных заседаний такого рода партийной символики.

Ни в одном парламенте мира такая символика, в том числе в виде партийных флажков, не используется, уточнил Габдрахманов. И в России теперь не будет. Впрочем, если у какой-то парламентской партии, ее фракции в тот или иной день знаменательное событие, выставить флажки можно, добавил руководитель комитета.



Депутаты Госдумы высказывают разные предположения о подоплеке этой регламентной инициативы.

"Партия власти не хочет, чтобы символика оппозиции запоминалась, даже во время трансляций", считает депутат от ЛДПР Владимир Овсянников.

"Символика "Единой России" с некоторых пор воспринимается населением негативно, даже если ее по телевидению показывают, поэтому они хотят из зала ее убрать — чтобы не раздражать. Но поскольку одну символику оппозиционных партий они оставить не могут, решили заодно убрать и нашу", уверен депутат от КПРФ Валерий Рашкин.