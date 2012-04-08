На Красной площади полиция подменила Чириковой крышу

В Москве лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова задержана на Красной площади в воскресенье. Чирикова установила на главной российской площади палатку. Полицейские забрали сначала палатку, а потом и её хозяйку.

Собравшиеся активисты оппозиции скандируют: "Свободу!" и "Позор!", передает Интерфакс.

Сегодня это пока первое задержание оппозиционеров на Красной площади.

"АН" писали, что ранее на площади Революции полиция призвала собравшихся на станции метро разойтись, при этом задержала трёх человек.

Напомним, оппозиция заявляла о намерении провести сегодня в Москве флэшмобы "Белое метро" и "Белая площадь", украсив станцию "Площадь Революции" белыми цветами и выйдя с соответствующей символикой на главную площадь страны.