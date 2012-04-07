В России создали новую партию монархистов и воссоздали партию пенсионеров

В России появились две новые партии: создана монархистов "Монархическая партия России" и воссоздана российская партия пенсионеров.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев на днях подписал закон об упрощении порядка регистрации партий. Согласно новому закону, для регистрации партии нужно минимум 500 человек, а не 40 тысяч, как было ранее.

Партия монархистов была учреждена в субботу, 7 апреля. Ее председателем съезд избрал бывшего депутата Госдумы Антона Бакова, передает Радио Свобода. Цель партии - восстановление монархии. "На троне мы видим потомков Романовых", - пояснил Баков. По его данным, в "Монархическую партию" уже вступили около тысячи человек.

Учредители российской партии пенсионеров заявку на регистрацию подадут уже на следующей неделе. Об этом в субботу сообщил глава общественной организации "Российские пенсионеры за справедливость" Игорь Зотов. Он избран председателем партии.

Партия пенсионеров в России уже существовала, ее создали в 1997 году, а в 2006 году она вошла в состав "Справедливой России".

Накануне Министерство юстиции сообщило, что им поступило около 120 заявок на регистрацию партий.