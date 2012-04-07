Законопроект о прямых выборах губернаторов может быть принят в конце апреля.

Председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству, член "Единой России" Владимир Плигин сообщил, что в течение следующей недели должны состояться большие парламентские слушание с участием муниципальных депутатов. Ожидается, что дальше в законопроект внесут поправки, передает "Эхо Москвы".

"Второе чтение документа намечено на 24 апреля, а на следующий день возможно его примут в третьем чтении", - уточнил Плигин.

Напомним, 5 апреля Мособлдума наделила сегодня Сергея Шойгу полномочиями губернатора Московской области. Единогласно. "За" проголосовали все 46 депутатов.

Все четыре фракции Мособлдумы, "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР, заявили о готовности поддержать кандидатуру главы МЧС Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области.

Президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области. Действующий глава Подмосковья Борис Громов в мае завершит срок своих полномочий.