Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил российского предпринимателя Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и конфискации имущества на сумму $15 млн. Семья осужденного надеется, что он уже в ближайшее время сможет вернуться на родину, если судьбой Виктора Бута займется новый президент России. Специально для «АН» на вопрос «Должна ли Россия защищать Виктора Бута?» отвечают…



Игорь Трунов, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России, доктор юридических наук, профессор:

«Юрисдикция США распространяется куда угодно и непонятно на что»

- Это обязанность государства – помогать своим гражданам, в особенности, если есть сомнения в объективности преследования, скажем, имеются основания полагать, что присутствует политическая или конкурентная составляющая. Россия срочно должна поменять нормативную базу в части предоставления помощи и оказания юридической поддержки нашими консульствами и посольствами за рубежом! Посмотрите, как США реагируют на случаи ареста американских граждан. Это сразу становится чрезвычайным происшествием мирового масштаба, и все - консульства, посольства, СМИ - мгновенно включаются в ситуацию. То есть, применяются все методы и способы, в особенности там, где есть сомнения в объективности и где дело касается конкурентоспособности Америки. Виктор Бут оказался в ситуации, аналогичной «системе Гуантанамо», которая до сих пор не перестает всех удивлять. По всему миру США наловили людей, которые никогда в Америке и не были, ничего ей не делали и в основной массе не имеют к этой стране никакого отношения, посадили их на какой-то остров, оградили колючей проволокой и непонятно что с ними делают. Похоже, юрисдикция США распространяется куда угодно и непонятно на что.

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы, президент фонда «Политика», доктор исторических наук:

«Не один он занимался торговлей оружием»

- Россия должна защищать любого своего гражданина. В этом смысле, именно задачей нашего государства является защита и Виктора Бута. Насколько я понимаю, такая защита сегодня существует, потому что это рассматривается на уровне министра иностранных дел РФ. Я не знаком с деталями дела Виктора Бута, и они, насколько мне известно, не обнародовались, так что не готов в полной мере делать выводы о том, присутствует ли здесь политический подтекст. Я тоже слышал предположения о том, что Бут якобы перешел дорогу неким торговцам оружия из США. Что ж, подобное вполне могло иметь место. Понятно, что не один он занимался торговлей оружием во всем мире и что это весьма конкурентная среда.



Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук, профессор:



«Он может отвечать и по нашим законам»

- Некоторое время назад, особенно во времена Советского Союза, к нашим гражданам, попавшим за рубежом в трудную ситуацию, у государства было такое отношение: если сами там что-то натворили, то пусть сами и выкарабкиваются, мол, это ваше частное дело. Нет, это не частное дело, это - гражданин России и, соответственно, Россия должна его защищать, особенно в тех случаях, когда существует некая политическая составляющая! Более того, Россия должна квалифицированно защищать своих граждан, и, соответственно, по возможности, всегда нужно очень серьезно вникать в каждое дело. Хотя это очень сложно, потому что существует тайна следствия, и, кроме как от самого Виктора Бута или же от его партнеров или знакомых, сложно что-то узнать. Очень хорошо, что мы сейчас защищаем российского гражданина Виктора Бута, а если он нарушил закон, то может отвечать и по нашим законам. И пусть та сторона предоставляет нам всю информацию для объективного расследования, тем более если у нас существует договор о правовой помощи.







