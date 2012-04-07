Беларусь: мы готовы к нормальному, спокойному диалогу с Евросоюзом

Апрельское решение ЕС, если будет принято в духе диалога, станет отличным фоном для возврата послов Евросоюза в Беларусь, заявил в пятницу глава администрации президента Республики Белоруссия Владимир Макей.

"Мы намерены подождать очередного решения Совета ЕС, которое состоится в конце апреля, где будет обсуждаться белорусский вопрос. Мы готовы к тому, чтобы начать нормальный, спокойный диалог. Взаимопонимание, думаю, будет достигнуто очень быстро", - отметилМакей, со ссылкой на белорусские государственные СМИ передает Интерфакс.

"И решение ЕС, если будет принято в духе диалога, станет отличным фоном для возврата послов ЕС в Белоруссию", - добавил он, подчеркнув, что страна "готова к такому варианту развития событий".

"Не мы были инициаторами эскалации напряженности. Мы ограничились символической реакцией, даже на последний виток санкций", - сказал глава администрации президента РБ.

"Мы надеемся, что диалог вернется в конструктивное русло. Думается,что это в интересах и наших, и европейских партнеров. Но это должен быть равноправный, взаимоуважительный диалог", - сказал Макей.

"АН" писали, что пострпред России при ОДКБ Игорь Лякин-Фролов в пятницу заявил, что страны Договора не одобряют экономическое силовое давление на Белоруссию Евросоюзом.

Напомним, 29 марта 2012 года Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой потребовал лишить Минск права проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Депутаты призвали "национальные федерации хоккея государств ЕС и остальных демократических стран оказать давление на Международную федерацию хоккея на льду для пересмотра решения о чемпионате 2014 года и передаче права его проведения другой стране".

В качестве условия для проведения чемпионата в Белоруссии Европарламент потребовал "немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных". Отметим, что резолюции Европарламента, в отличие от резолюций Совбеза ООН, не обязательны к исполнению и носят рекомендательный характер. Тем не менее, страны и институты Евросоюза обычно принимают их во внимание.

Ранее, 27 февраля Совет Евросоюза принял новые санкции в отношении Белоруссии. Через день, 29 февраля Минск покинули все аккредитованные в Белоруссии послы стран ЕС. Белорусский МИД ясно дал понять, что в Минске будут готовы вновь видеть послов стран Евросоюза только после того, как ЕС найдет путь к конструктивному диалогу с Белоруссией.

23 марта пресс-секретарь МИД Белоруссии заявил, что Минск, после расширения санкций ЕС не видит необходимости в возвращении послов стран Евросоюза, недавно покинувших республику.

В этот же день Евросоюз принял решение ужесточить санкции в отношении Беларуси. Напряжение в отношениях между ЕС и Беларусью в последнее время заметно выросло, в том числе и после того как спустя год после взрыва в метро в белорусской столице, были казнены двое осужденных, несмотря на протесты международной общественности. Президент Беларуси заявил, что Евросоюз никогда не просил его повременить с казнью этих людей. К тому же Лукашенко подтвердил существование черного списка членов оппозиции, которым запрещен выезд из страны.