Страны ОДКБ против принуждения Евросоюзом Белоруссии к демократии

Страны Организации Договора о коллективной безопасности не одобряют экономическое силовое давление на Белоруссию. Об этом заявил в пятницу постпред России при ОДКБ Игорь Лякин-Фролов, выступая на заседании организации в столице Казахстана.

"Мы за налаживание конструктивного диалога между всеми сторонами", — подтвердил Лякин-Фролов, передает ИТАР-ТАСС.

29 марта 2012 года Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой потребовал лишить Минск права проведения чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Депутаты призвали "национальные федерации хоккея государств ЕС и остальных демократических стран оказать давление на Международную федерацию хоккея на льду для пересмотра решения о чемпионате 2014 года и передаче права его проведения другой стране".

В качестве условия для проведения чемпионата в Белоруссии Европарламент потребовал "немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных". Отметим, что резолюции Европарламента, в отличие от резолюций Совбеза ООН, не обязательны к исполнению и носят рекомендательный характер. Тем не менее, страны и институты Евросоюза обычно принимают их во внимание.

"АН" писали, что месяцем ранее в феврале этого года Совет Евросоюза принял новые санкции в отношении Белоруссии. 29 февраля Минск покинули все аккредитованные в Белоруссии послы стран Евросоюза. Белорусский МИД ясно дал понять, что в Минске будут готовы вновь видеть послов стран Евросоюза только после того, как ЕС найдет путь к конструктивному диалогу с Белоруссией.

23 марта пресс-секретарь МИД Белоруссии заявил, что Минск, после расширения санкций ЕС не видит необходимости в возвращении послов стран Евросоюза, недавно покинувших республику.

В этот же день Евросоюз принял решение ужесточить санкции в отношении Беларуси. Напряжение в отношениях между ЕС и Беларусью в последнее время заметно выросло, в том числе и после того как спустя год после взрыва в метро в белорусской столице, были казнены двое осужденных, несмотря на протесты международной общественности. Президент Беларуси заявил, что Евросоюз никогда не просил его повременить с казнью этих людей. К тому же Лукашенко подтвердил существование черного списка членов оппозиции, которым запрещен выезд из страны.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный государствами СНГ на основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года.