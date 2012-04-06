Московская оппозиция готовится к добровольной ссылке в Сибирь

Илья Варламов, 28-летний руководитель рекламно-девелоперского агентства iCube, известный российский блогер и фотограф, подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра Омска - сурового сибирского города.

В пятницу Оргкомитет движения "Гражданский мэр" принял заявку Варламова, который может стать единым кандидатом от омской оппозиции и организаторов митингов "За честные выборы", подтвердил общественный деятель и быший глава омского отделения "Яблока" Сергей Костарев.

"Известный блогер Илья Варламов выдвинут в кандидаты в мэры Омска. Он отреагировал очень заинтересованно. Илья действительно обдумывает решение и пишет в своем твите, что это все серьезно", - заявил Костарев в интервью РИА Новости.

Следующим шагом оргкомитета станет проведение выборов "избирательной комиссии", которая будет оценивать выступления всех претендентов на "праймериз", а затем 17 апреля выберет кандидатуру для выдвижения ее на пост мэра Омска.

Напомним, Илья Варламов ведёт правозащитную общественную деятельность, являясь одним из организаторов проекта "Страна без глупостей". В 2011 году учредил антипремию "Стеклянный болт".

Предыдущим мэром Омска был Виктор Шрейдер, который покинул этот пост в декабре прошлого года и перешел на работу в Госдуму. Сейчас и.о. главы города является его первый заместитель Татьяна Вижевитова.

"АН" писали, что 4 апреля 47-летний экс-кандидат в президенты РФ бизнесмен и политик Михаил Прохоров заявил о том, что самая ближайшая его политическая цель - выборы мэра Красноярска.