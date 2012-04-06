Руководитель исполнительного комитета политической партии "Евразия" Валерий Коровин заявил в пятницу, что партия собирается возобновить свою деятельность.

Валерий Коровин сказал: "Политическая партия "Евразия", зарегистрированная Минюстом в 2003 году, возобновляет свою деятельность".

По его словам, на это решение повлияло высказывание Владимира Путина о необходимости создания Евразийского союза, передает Интерфакс.