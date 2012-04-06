«Сердюков превратил армию в настоящую мартышку!»

Вчера появилась информация о том, что министр обороны России Анатолий Сердюков якобы заявил, что «устал от военщины», и если новый президент предложит ему опять возглавить военное ведомство страны, то он откажется. Хотя Минобороны сразу поспешило опровергнуть этот вброс, как говорится, осадок остался. Специально для «АН» на вопрос «Когда Сердюков окажется в ином мире, куда он будет определен – в светлые чертоги или противоположное место?» отвечают…

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ:

«Нормальное руководство давно бы его уволило»

- Ему будут предназначены самые страшные круги ада! Ведь армия всю жизнь являлась для нас вторым храмом. Из своей тысячелетней истории мы 700 лет провели в боях и походах, сражаясь за свою правду, свободу, независимость и веру. Сердюков превратил армию в самую настоящую мартышку! Думаю, его и дальше будут держать на этой должности, ведь все они из одной компании. Нормальное руководство давно бы его уволило. В армии его фамилию без ругани никто и не произносит.

Виктор Алкснис, бывший депутат Госдумы, полковник запаса:

«Не реформа, а просто надувание щек»

- Да, да, туда он и пойдет – в смолу кипящую! О какой реформе можно говорить, если идет уничтожение остатков Вооруженных сил России? Для проведения реформы нужна продуманная военно-политическая доктрина, которая на сегодня отсутствует. Нужно иметь военно-промышленный комплекс, который просто уничтожен, и наша страна не в состоянии производить в массовых масштабах современные виды оружия. Так что идет не реформа, а просто надувание щек.

Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа»:

«Вперед, на штыки, за Абрамовича!»

- И все же есть нечто положительное в нашей армии: у нас пока сохранился русский дух. Но, поверьте, если и в дальнейшем все будет так происходить, то скоро вообще никто не пойдет воевать за олигархов и наших вороватых чиновников. «Вперед, на штыки, за Абрамовича!» - такого не будет.

Геннадий Гудков, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, владелец холдинга охранных структур безопасности «Оскордъ», полковник КГБ в отставке:

«Ему была поручена работа похоронной команды»

- Не знаю, куда его определят в ином мире, я не очень в это верю. Но знаю, что у Сердюкова нет никакого авторитета в армии, и он не справился с реформой. Ему была поручена работа, так сказать, похоронной команды, и он видел свою задачу именно в ликвидации излишней инфраструктуры, проведении сокращений, оптимизации финансовых расходов и т.п. Он работал не министром обороны, а тем человеком, которому было поручено сократить военную инфраструктуру. Но ведь армия для России всегда была даже не политическим, а национальным вопросом, и поэтому все это вызвало такую негативную реакцию. Думаю, он сам виноват не настолько сильно, в отличие от тех, кто ставил перед ним такие задачи. Один многозвездный генерал, крупный военачальник как-то сказал мне в личном разговоре: «У меня такое впечатление, будто я работаю в похоронной команде. А что делать…» Конечно, с одной стороны, это был объективный процесс, и нужно было сокращать гигантскую инфраструктуру, образовавшуюся от армии, численностью в 4,5 млн. человек. С другой стороны, при Сердюкове не произошло роста боеспособности нашей армии, а не до конца продуманная военная реформа очень подорвала его реноме. По сути, он - заложник ситуации, человек, который так и не смог создать себе авторитет в армии. Но опять же, это не его личная вина, а вина тех, кто ставил перед ним задачи именно таким образом проводить реформу. Да, сейчас легко ругать правительство, которое уходит в отставку, но такова объективность, и, в целом, негативный настрой против Сердюкова в обществе очень силен. Это однозначно.