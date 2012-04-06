Минюст: Бут может быть выдан на родину на основании Европейской конвенции, ВИДЕО

В Минюсте России считают, что Виктор Бут, осужденный в США на 25 лет заключения, может быть выдан на родину в соответствии с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц, ратифицированной обеими странами.

В сообщении Минюста РФ говорится: "Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в данной сфере действует Европейская конвенция о передаче осужденных лиц от 21.03.1983. Передача гражданина РФ Виктора Бута в Россию, в случае осуждения его на территории США, возможна в рамках данного международного договора".

Однако Европейская конвенция предусматривает ряд условий для выдачи осужденных: вынесенное судебное решение должно быть окончательным; согласие на передачу должен дать сам осужденный; действия, за которые вынесен приговор, должны составлять уголовное преступление в соответствии с законодательством государства, куда осужденный передается для исполнения приговора; на передачу осужденного необходимо согласие обоих государств - государства вынесения приговора и государства его исполнения, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка приговорил предпринимателя Виктора Бута, признанного в ноябре 2011 года виновным в сговоре с целью контрабанды оружия, к 25 годам лишения свободы и штрафу в 15 млн долларов. Адвокат россиянина настаивал на процессе, что его подопечный невиновен и просил суд отменить обвинительный приговор и освободить Виктора Бута в зале суда.