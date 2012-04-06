Власти Белоруссии могут запретить российской компании "Аэрофлот" выполнять рейсы в Минск. Это произойдет в случае, если решение Министерства транспорта России о запрете компании "Белавиа" летать в регионы РФ вступит в силу.

Как отметил заместитель генерального директора "Белавиа" Игорь Чергинец, число ежедневных рейсов "туда-обратно" может быть сокращено до двух, передает РБК. Со стороны Белоруссии полеты по маршруту Минск - Москва будет осуществлять "Белавиа", с российской стороны - авиакомпании "Сибирь" и "ЮТэйр", заявил Чергинец.