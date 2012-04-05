В ЦИК РФ считают хорошей идеей единый день голосования в сентябре

Одобренная президентом РФ Дмитрием Медведевым идея введения единого дня голосования в сентябре очень хороша, заявил в четверг заместитель председателя Центральной Избирательной комиссии России Леонид Ивлев.

"Мне кажется, это очень хорошая идея, и избирательная система поддержит ее. Во-первых, если выборы в сентябре, то выдвижение кандидатов на выборные должности будет происходить в конце мая - начале июня, то есть в период, когда все партии или желающие баллотироваться еще не разъехались в отпуска", - заявил в четверг "Интерфаксу" заместитель председателя Центризбиркома Леонид Ивлев.

Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, что уверен: идея введения единого дня голосования в сентябре оптимальна с точки зрения организации, финансирования и обеспечения безопасности региональных и местных выборов.