В ЦИК РФ считают хорошей идеей единый день голосования в сентябре
5 апреля 2012, 23:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Одобренная президентом РФ Дмитрием Медведевым идея введения единого дня голосования в сентябре очень хороша, заявил в четверг заместитель председателя Центральной Избирательной комиссии России Леонид Ивлев.
"Мне кажется, это очень хорошая идея, и избирательная система поддержит ее. Во-первых, если выборы в сентябре, то выдвижение кандидатов на выборные должности будет происходить в конце мая - начале июня, то есть в период, когда все партии или желающие баллотироваться еще не разъехались в отпуска", - заявил в четверг "Интерфаксу" заместитель председателя Центризбиркома Леонид Ивлев.
Напомним, президент РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, что уверен: идея введения единого дня голосования в сентябре оптимальна с точки зрения организации, финансирования и обеспечения безопасности региональных и местных выборов.