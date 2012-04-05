По строительству Парламентского центра создается комиссия Госдумы РФ

Глава думского комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы Ильдар Габдрахманов сообщил в четверг, что в нижней палате парламента создают комиссию по строительству Парламентского центра, возглавить которую может советник мэра Москвы и депутат ГД РФ Владимир Ресин.

Ильдар Габдрахманов сказал журналистам, что "эта комиссия будет работать совместно с Советом Федерации, взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, администрацией президента РФ, правительством города Москвы, и обсуждать все эти темы".

Он пояснил, что на данный момент нет какого-либо приоритетного варианта для размещения Парламентского центра, "это очень сложный вопрос, который пыталась решить практически каждая Дума, каждый созыв. Учитывая это, предложено создать комиссию, которая будет изучать этот вопрос".

Напомним, решение создать единый Парламентский центр было принято властями еще в начале 2006 года, а местом строительства был выбран стадион на Красной Пресне. Однако, не состоялось. По прошествии времени эта тема вновь стала актуальной.