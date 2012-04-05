Эсер Пономарёв: россияне готовы платить за честные выборы

Оргкомитет акций "За честные выборы" в Москве собрал на проведение всех протестных митингов около 600 тысяч долларов, сообщил в четверг член фракции "Справедливой России" в Государственной Думе РФ Илья Пономарев.

"Когда проводили эти все митинги в Москве, мы четыре раза собрали по 150 тысяч долларов на проведение этих митингов, абсолютно снизу. Люди готовы давать деньги, им надо только объяснить - на что", - сказал Пономарев, передает агентство РИА Новости.

"АН" писали, что 31 марта координатор движения "Левый фронт Сергей Удальцов заявил, что оппозиционное движение "За честные выборы" может сменить свое название и будет трансформировано в протестную кампанию под лозунгом "За честную и легитимную власть! За Россию без Путина!".

Протесты в Москве и многих других городах России, а также за ее пределами, начались после думских выборов в декабре 2011 года и продолжились во время кампании по выборам президента. Они собирали десятки тысяч участников.