Дмитрий Медведев поддержал идею праймериз для кандидатов в губернаторы

Дмитрий Медведев позитивно оценивает идею введения праймериз для кандидатов в губернаторы. Глава государства предложил руководителям регионов оформить данную инициативу и проработать ее вместе с кремлевской администрацией.

"Если говорить о моих ощущениях, мне предварительно сообщали об этой идее, у меня они скорее позитивные, мне кажется, что в этом что-то есть и это в интересах наших людей", - сказал Медведев. Такое заявление он сделал на встрече с некоторыми губернаторами, передает РИА «Новости». В ходе встречи были озвучены предложения ввести праймериз для кандидатов в губернаторы. В соответствии с этой системой кандидаты перед регистрацией должны заручиться поддержкой населения, в частности депутатов муниципальных собраний.