МИД РФ: Россия может поддержать резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит в том случает, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана, заявил в четверг в Астане глава МИД РФ Сергей Лавров.

За документ СБ ООН, если он не будет содержать ультиматумов, а будет содействовать реализации плана экс-генсека ООН, Россия проголосует. Лавров ещё раз довёл мнение РФ о недопустимости развития событий в Сирии по силовому сценарию, чреватому дальнейшим ростом нестабильности не только в сопредельном регионе, но и в мире в целом.

"Когда мы будем рассматривать в Совбезе документ, мы будем исходить из принципа "не навредить". Если получится выработать консенсусную позицию, которая будет направлена на содействие миссии Кофи Аннана, а не использовать ультиматум, который спровоцирует напряженность, будет неплохо", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции после переговоров со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, передают РИА Новости.

При этом, по словам Лаврова, "это не только от нас зависит".

Россия исходит из того, что любые шаги вокруг сирийской проблематики должны быть направлены исключительно на содействие миссии Аннана, отметил министр.

"Очень важно не подорвать такой процесс ультиматумами или угрозами, а желающие сделать это, к сожалению, есть", - сказал он. По его словам, это относится, в частности, ко встрече группы "Друзей Сирии". "АН" писали, что "Друзья Сирии" на конференции 1 апреля создали фонд помощи оппозиции и группу по выработке санкций против режима Башара Асада и признала оппозиционный Сирийский национальный совет "единственным представителем сирийского народа".

"Когда Кофи Аннан настаивал на демилитаризации городов, из Стамбула звучали иные заявления, которые настраивали оппозицию на другой лад", - отметил в четверг министр.

Напомним, план спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск межсирийского политдиалога.

Предложения спецпосланника, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, были единогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии. Вооруженного вторжения она не предусматривает.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Вслед за этим Кофи Аннан заявил, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн недопустим.

Ранее, 13 марта президент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии. Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламента помогут найти политическое решение кризиса. Госдеп США скептически отнёсся к идее проведения этих выборов.

Руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса вступить в диалог с правительством президента Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии. 3 апреля родной дядя Башара Асада, Рифат Асад, высланный из страны за попытку вооружённого захвата власти при президенте Хафизе Асаде, и, как и глава СНС Бурхан Гальюн, постоянно проживает во Франции, заявил, что готов помочь племяннику освободиться от груза власти.

Ежедневно из Сирии поступают сообщения о гибели людей - как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв превысило 9 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2 тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Сирии, против которых действуют хорошо вооруженные боевики.