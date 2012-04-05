Минобороны опровергло слухи об уходе Анатолия Сердюкова

Министерство обороны опровергло слухи о просьбе главы ведомства Анатолия Сердюкова не переназначать его в новом правительстве. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков не обращался к руководству страны с просьбой не переназначать его на пост главы оборонного ведомства.

В пресс-службе рассказали: "Сообщения СМИ о якобы имевшей место просьбе министра обороны РФ не переназначать его на пост руководителя военного ведомства являются вымыслом. Регулярно появляющиеся в СМИ слухи о роспуске его команды и возможном уходе начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ также не имеют под собой никаких оснований".

Высокопоставленный источник в Минобороны рассказал: "Он сильно устал от всей этой военной "вакханалии", бесконечной реформы, неуважения личного состава и попросил перевода на более спокойное местечко". Сейчас ему активно подыскивают новую должность, - написала РБК daily.

Начальник Генштаба Николай Макаров также намерен уйти вместе с Анатолием Сердюковым.