Сергея Шойгу 46 депутатов Мособлдумы утвердили единогласно

Мособлдума наделила сегодня Сергея Шойгу полномочиями губернатора Московской области. Единогласно. "За" проголосовали все 46 депутатов.

Ранее все четыре фракции Мособлдумы, "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР, заявили о готовности поддержать кандидатуру главы МЧС Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области.

Представители фракций заявили, что поддержат кандидатуру Шойгу и пожелали ему успехов на новом посту.

Шойгу ранее заявил, что в случае своего утверждения займется в первую очередь проблемами обманутых дольщиков, плохих дорог и решением вопроса с очередями в детские сады. Сегодня Шойгу пообещал бороться с коррупцией в Подмосковье."Конечно, с этим мириться нельзя. Думаю, что и не будем", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Мособлдумы.

Президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Московской области. Действующий глава Подмосковья Борис Громов в мае завершит срок своих полномочий.