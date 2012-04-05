За Шойгу проголосуют тайно

Мособлдума рассмотрит сегодня кандидатуру Сергея Шойгу на должность губернатора Подмосковья. Депутаты подмосковного парламента проголосуют за Шойгу тайно.

Действующий глава МЧС планирует посетить перед избраним заседания фракций парламента.

"АН" сообщали, что в минувшую среду президент Дмитрий Медведев внёс кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора Подмосковья.

Ранее действующий глава Подмосковья Борис Громов сообщил, что планирует покинуть свой пост в мае - сразу после того, как истечёт срок его полномочий.

Сергей Шойгу, в случае утверждения его в должности, в первую очередь займется дольщиками и дорогами. По его словам, необходимо также решить вопрос с очередями в детские сады.