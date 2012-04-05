За Шойгу проголосуют тайно
5 апреля 2012, 09:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Мособлдума рассмотрит сегодня кандидатуру Сергея Шойгу на должность губернатора Подмосковья. Депутаты подмосковного парламента проголосуют за Шойгу тайно.
Действующий глава МЧС планирует посетить перед избраним заседания фракций парламента.
"АН" сообщали, что в минувшую среду президент Дмитрий Медведев внёс кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора Подмосковья.
Ранее действующий глава Подмосковья Борис Громов сообщил, что планирует покинуть свой пост в мае - сразу после того, как истечёт срок его полномочий.
Сергей Шойгу, в случае утверждения его в должности, в первую очередь займется дольщиками и дорогами. По его словам, необходимо также решить вопрос с очередями в детские сады.
Срок полномочий губернатора Бориса Громова истекает 11 мая. 3 апреля он выразил уверенность в том, что после его ухода губернатором Московской области станет глава МЧС РФ Сергей Шойгу. "Я на 100% уверен, что он будет губернатором. На этой неделе должно будет произойти утверждение", - сказал Громов.
В конце марта президиум Генсовета партии «Единая Россия» предложил на пост губернатора Московской области кандидатуры главы МЧС Сергея Шойгу, главы подмосковного Реутова Игоря Пархоменко и заместителя председателя правительства Московской области Игоря Ходырева. Эти кандидатуры были представлены президенту РФ Дмитрию Медведеву.