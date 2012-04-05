Япония готова сбить северокорейскую ракету

Япония завершила процесс развертывания системы ПРО, готовясь к предстоящему на следующей неделе запуску ракеты-носителя КНДР, оснащенной искусственным спутником земли. Так заявило министерство обороны страны.



В общей сложности четыре комплекса противоракетной обороны "Пэтриот" ПАК-3 установлены в крупнейшем местном городе Наха, на военной базе в городе Нандзё, а также на островах Мияко и Исигаки, расположенных к юго-западу от Окинавы. Над ними, как предполагается, пролетит северокорейская ракета.

Помимо наземной системы ПРО, Япония будет использовать три эсминца - "Кирисима", "Мёко" и "Тёкай", оснащенных многоцелевой системой слежения и наведения "Иджис" и зенитными ракетами большой дальности Эс-эм-3. Они будут дислоцироваться в Японском и Восточно-Китайском морях. Ракеты Эс-эм-3 способны сбить северокорейскую ракету за пределами атмосферы, если она потеряет скорость или отклонится от курса.

Пхеньян объявил, что ее запуск состоится в период с 12 по 16 апреля в честь 100-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Первую ступень ракета отсоединит над Желтым морем, и она упадет у западного побережья Южной Кореи. Далее ракета пронесется над японскими островами, и ее вторая ступень должна упасть в открытом море к востоку от главного филиппинского острова Лусон.

Министр обороны Японии Наоки Танака уже отдал приказ вооруженным силам сбить северокорейскую ракету, если она или ее фрагменты будут представлять угрозу территории страны, сообщает ИТАР-ТАСС. Установки "Пэтриот" будут задействованы, если корабли промахнутся. ПАК-3 призваны уничтожить ракету или ее фрагменты непосредственно у земли. Три таких же комплекса "Пэтриот" будут также прикрывать зону Токио.





