Анатолий Сердюков устал командовать армией, попросил не переназначать его

Глава Минобороны Анатолий Сердюков, имея все шансы быть переназначенным и остаться в новом правительстве, попросил не переназначать его после инаугурации избранного президента Владимира Путина.

Министр обороны не хочет больше командовать армией. Высокопоставленный источник в Минобороны рассказал: "Он сильно устал от всей этой военной "вакханалии", бесконечной реформы, неуважения личного состава и попросил перевода на более спокойное местечко". Сейчас ему активно подыскивают новую должность, - пишет РБК daily.

Сердюкова проводят со всеми почестями: как министра, придавшего новый облик Российской армии. На последней коллегии президент РФ Дмитрий Медведев похвалил министра обороны, а Владимир Путин - председатель правительства - не сделал замечаний, уточнил представитель Минобороны.

Наиболее вероятными кандидатами на пост главы Минобороны являются вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин и главнокомандующий Сухопутными войсками Александр Постников.

Начальник Генштаба Николай Макаров также намерен уйти вместе с Анатолием Сердюковым. Эксперты отмечают, что Сердюков вовсю готовится к отставке и уже распустил свою команду, отправив их на вольные хлеба.