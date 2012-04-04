Названы основные кандидаты на пост главы МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий в случае назначения главы ведомства Сергея Шойгу губернатором Московской области может возглавить любой из заместителей министра.

Основными претендентами на этот пост остаются один из заместителей генерал-лейтенант Владимир Пучков и руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Воробьев.

Об этом сообщил информированный источник, знакомый с ситуацией в МЧС, передает РИА Новости.

Президент РФ Дмитрий Медведев 4 апреля предложил кандидатуру Сергея Шойгу на должность губернатора Московской области.