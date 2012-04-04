США нагрели Болгарию на миллиард долларов

Неустойку именно в таком размере должна теперь будет заплатить болгарская сторона государственной корпорации «Росатом» за срыв проекта «Белене».

«Я поздравляю вас и приветствую это трудное решение», - заявила Госсекретарь США Хилари Клинтон в перерыве стамбульской встречи «Друзья Сирии» министру иностранных дел Болгарии Николаю Младенову по поводу выхода болгарской стороны из проекта строительства АЭС «Белене» по российскому дизайну.

«Я осознаю, насколько трудным было это решение для болгарского кабинета», - прокомментировала дополнительно госсекретарь США , - передало БНР. Клинтон заявила также, что высоко ценит и тот способ, которым болгарская сторона сообщила о своем решении России. Однако, похоже, поздравить Болгарию придется с огромной неустойкой в размере до 1 млрд. долларов, которую придется выплачивать «Росатому» и перспективой через несколько лет импортировать электроэнергию из-за рубежа.

Тендер на достройку АЭС "Белене" был объявлен в 2005 году, его победителем стал «дочка» Росатома ЗАО "Атомстройэкспорт". В 2007 году российский проект был признан соответствующим всем европейским техническим требованиям к станциям с легководяными реакторами нового поколения, и 18 января 2008 года было подписано контрактное соглашение на сооружение станции. В 2009 году в коммюнике Комиссии по определению требований сооружения новых ядерных блоков в Евросоюзе на проект АЭС «Белене» указано, как на один из трех примеров реакторов третьего поколения вместе с проектами в Олкилуото (Финляндия) и Фламанвиле (Франция) с рекомендациями строить в Европе станции только с реакторами с такой степенью надежности и защиты. По данному проекту ГК «Росатом» уже построил в 2007 году Тяньваньскую АЭС в Китае, которую многие эксперты сегодня признают самой безопасной в мире.

Выгоды для Болгарии от реализации проекта были очевидны. Покрытие растущей потребности страны в электроэнергии, низкая стоимости вырабатываемой на АЭС электроэнергии, снижение выбросов парниковых газов в атмосферу на 7–10 млн. тонн в год, что позволит стране получить экономические дивиденды в связи с подписанием Киотского протокола. Важнейший фактор - локализация производства оборудования на болгарских предприятиях при сооружении станции. До 30% оборудования для АЭС планировалось изготавливать на болгарских заводах, что в условиях кризиса в ЕС немаловажно для страны. При этом тридцатью болгарскими компаниями общий объем освоенных средств проекта, уже составил более 120 млн. евро. Однако, теперь на площадке, где сейчас ведется строительство АЭС "Белене", планируется построить теплоэлектростанцию на газовом топливе. Власти Болгарии намерены перенести почти готовый российский реактор со стоящейся АЭС "Белене" на действующую АЭС "Козлодуй", и там довести, таким образом, общее количество энергоблоков на единственной действующей в стране атомной электростанции до трех. Как это осуществить технически никто пока не знает. Однако, не приходится сомневаться, что решения будут предлагать американские компании.

В Болгарии политики не скрывают, что решение лежит не в плоскости экономических и технологических факторов, а принято под жестким давлением США, которые в ультимативной форме потребовали выхода Болгарии из сотрудничества с Россией по проекту Белене.