КПРФ согласовала с мэрией Москвы шествия и митинги на майские праздники

Компартия России проведёт в Москве первомайское шествие от Пушкинской площади по Тверской улице с митингом на Театральной площади. 9 мая коммунисты планируют шествие от Октябрьской площади до Лубянки, где также пройдет митинг.

Принципиальная договоренность с мэрией Москвы о проведении шествий и митингов в майские праздники была достигнута на переговорах во вторник вечером.

"Договорились по поводу 1 и 9 мая - что они не будут препятствовать нашим заявкам по шествиям и митингам на Театральной площади и Лубянке в Москве. Считаю, что это разумное решение", - сообщил секретарь ЦК КПРФ и первый секретарь Московского городского комитета партии Валерий Рашкин, передает РИА Новости.

"Это пока предварительно - мы еще обсудим это с активом. Но в мэрии дали добро, сказали, что дадут нам возможность провести акции с перекрытием дорог", - уточнил Рашкин.

РИА Новости пока не располагает комментарием представителей столичной мэрии.

Напомним, что до майских массовых мероприятий КПРФ планирует еще провести 7 апреля всероссийскую акцию протеста, в митингах, по оценкам организаторов, могут принять участие до 2 миллионов человек. Акция протеста КПРФ будет направлена, прежде всего, "против размещения военных баз НАТО на территории России".

Центр протестных митингов будет находиться в Ульяновске, где может появиться перевалочный пункт альянса. Кроме того, коммунисты выйдут на митинги с лозунгами "За честные выборы!" и "За достойную жизнь!".

"АН" писали", что ещё в середине марта вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что никакой базы НАТО в Ульяновске не будет.

Напомним, антинатовские акции проводятся в Ульяновске после сообщений о планах по размещению в международному аэропорту "Ульяновск-Восточный" мультимодального перевалочного пункта. Речь идет о запуске обратного транзита из Афганистана в Европу, который будет сочетать воздушную и наземную переброску грузов НАТО.