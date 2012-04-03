Владимир Путин согласился возглавить ОНФ

Премьер-министр РФ Владимир Путин, избранный президентом России на выбора 4 марта, останется во главе координационного совета "Общероссийского народного фронта" (ОНФ).

На встрече с координационным советом ОНФ во вторник Путин пояснил: "Закон не запрещает, поэтому вполне возможно". Он решил зарегистрировать "Народный фронт" в качестве общественного движения.

Глава правительства отметил, что деятельность ОНФ не ограничится выборами. Напомним, штаб Путина в президентскую кампанию был сформирован на основе "Народного фронта", а не "Единой России".

Избранный глава государства рассчитывает на поддержку ОНФ при реализации своей предвыборной программы.