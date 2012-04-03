В Чебоксарах оппозиция устроила акцию против единовластия партии «Единая Россия»

В Чебоксарах во вторник около 200 представителей КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока», а также внесистемной оппозиции провели акцию протеста против политического давления в Госсовете Чувашии.

Собравшиеся перед зданием республиканского правительства выступали против захвата власти одной партией и лишения права голоса оппозиционеров, передает Радио Свобода.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте Чувашии Дмитрий Евсеев сообщил, что решено дать властям сутки на обдумывание требований митингующих. По его словам, если власти республики не отреагируют, то оппозиция поднимет вопрос об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Напомним, в Ярославле мэром избрали Евгения Урлашова. Урлашова в ходе предвыборной кампании поддержали региональные отделения почти всех политическиих партий - КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко». Михаил Прохоров поздравил новоизбранного мэра Ярославля.