Во встрече в Дмитрием Медведевым участвовали представители 45 партий

Во встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым во вторник участвовали представители 45 партий: от "Трудовой России" - до, можно сказать, экзотических: "Кредитная амнистия", "Десять заповедей", "Партия социальных сетей", "Субтропическая партия", "Пиратская партия России".

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, как и сопредседатели незарегистрированной Партии народной свободы Владимир Рыжков, Борис Немцов и Михаил Касьянов на встречу с президентом не пришли и объяснили "АН" почему.

Вторая встреча Медведева с "несистемными" политическими силами сильно отличалась от первой – президент не сидел со своими собеседниками за одним столом, а выступал с трибуны. Дмитрий Медведев подписал закон об упрощении регистрации политических партий. "Закон вступит в силу завтра, то есть в тот момент, когда он будет опубликован", - заявил он. Закон был подписан президентом РФ в ходе встречи с лидерами незарегистрированных партий и другими представителями несистемной оппозиции.

"Закон существенно снизил минимальное обязательное количество членов партии – с 40 тысяч до 500 человек", - сообщил глава государства.

Медведев заявил: "Меня убеждали в том, что нужно поднять этот процент, увеличить количество людей, потому что будут появляться политические маргиналы, политические «карлики». Считаю, что нам нужно идти нормальной, современной дорогой, той, которой идёт весь мир, а во всём мире, в большинстве государств, требование к минимальному количеству членов партии является, по сути, номинальным. И именно поэтому я настаивал на том, чтобы эта цифра была сохранена. Рад, что Федеральное Собрание меня в этом поддержало".