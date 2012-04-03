Мишарин доложил Медведеву об обстановке в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин на встрече с главой государства доложил президенту РФ Дмитрию Медведеву об обстановке в регионе. "В целом обстановка стабильная. На сегодняшний день по всем основным социально-экономическим показателям динамика лучше, чем по России.

ВРП вырос в прошлом году на 107 процентов, и, соответственно, объём отгруженной продукции тоже. Поэтому в рейтинге мы переместились, особенно по инвестициям в основной капитал, на 6-е место в стране", - сказал губернатор.

По словам Мишарина, объём розничной торговли растёт. "Это показатель того, что растёт заработная плата. Она у нас выросла и составила в прошлом году по итогам года 22 700 рублей. Мы вышли на 3-е место по объёмам розничной торговли", - доложил глава региона.

В области улучшается демографическая ситуация. По данным губернатора, в 2010 году в Свердловской области, с учётом положительной миграции, зафиксирован прирост населения, а в 15 городах, включая Екатеринбург, – естественный прирост.

Дмитрий Медведев попросил рассказать о социальных показателях. "По безработице мы вышли на докризисный уровень: фиксированная безработица сегодня и составляет 1,6 процента. По долгам по заработной плате сегодня работает антикризисная комиссия, и по официальной статистике на прошлую неделю долги составили полмиллиона.

По динамике заработной платы: заработная плата учителей – на уровне средней, зарплата врачей составила 37 тысяч рублей, что существенно выше средней", - ответил Мишарин, подчеркнув, что средняя зарплата учителя по области составляет 22 700 рублей.