Партия Жириновского предлагает провести амнистию в честь инаугурации Путина

Либерально-демократическая партия предлагает объявить амнистию ко дню инаугурации Владимира Путина. Депутаты ЛДПР предлагают амнистировать ограниченный круг лиц, исходя из социально-возрастного критерия.

Как отмечает пресс-служба ЛДПР, инициаторами амнистии являются лидер партии и ее фракции в Госдуме Владимир Жириновский и глава высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев. Еще одним автором инициативы выступил член фракции Сергей Иванов.