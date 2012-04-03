Народное собрание Абхазии возглавил Валерий Бганба

Валерий Бганба занял пост спикера Народного собрания Абхазии. Первое заседание парламента пятого созыва состоялось в Сухуми во вторник, 3 апреля. В нем приняли участие 33 депутата, избранные в марте.

Народные избранники выдвинули две кандидатуры на пост главы парламента - лидера оппозиции Рауля Хаджимбу и депутата с 20-летним опытом парламентской работы Валерия Бганбу. По итогам тайного голосования Бганба набрал 21 голос, передает РИА Новости. За Рауля Хаджимбу отдали голоса 11 человек.