НАТО:Грузия станет членом Альянса

Решение о вхождении Грузии в НАТО, остается неизменным, заявил генеральный секретарь Альянса Андерс Фог Расмуссен. На совместной пресс-конференции с президентом Грузии Михаилом Саакашвили он отметил особый вклад Грузии.

По словам Расмуссена, "Грузия стремится присоединиться к альянсу". "Мы поддерживаем ваши устремления. Мы договорились на саммите в Бухаресте в 2008г. о том, что Грузия станет членом НАТО. Это решение остается неизменным", - сказал генсек НАТО, передает РБК. При этом Расмуссен отметил вклад Грузии в действия международных сил содействия безопасности в Афганистане.