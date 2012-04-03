Похоже, действующий президент России перед своим уходом окончательно пошел по пути Горби, настраивая народ против чиновничества. По сути, «хромая утка» Медведев сейчас просто травит чиновничество. Все это мы уже проходили при Горбачеве, когда аппарат настолько возненавидел своего «генсека», что с удовольствием пошел даже под Ельцина. Специально для «АН» на вопрос «Чем закончится перестройка по-медведевски?» отвечают…

Николай Рыжков, член Совета Федерации, бывший председатель Совмина СССР:

«Подадутся во всевозможные партии»

- Да, чиновникам приписывают много грехов – тут и мздоимство, и коррупция… Но ведь не все они такие, а с этими явлениями и преступлениями просто надо бороться. У нас есть и соответствующие законы, и правоохранительные органы. Тотальное наступление на чиновников может плохо кончиться, ведь без них невозможно управлять государством! Не знаю, зачем Медведев это делает… Может, «чиновник» - это плохое слово, и слово «служащий» было бы несколько лучше, и все же именно чиновник – это человек, который выполняет соответствующие функции. Так всегда было, так и будет, и мы никуда от этого не денемся. Другой разговор, много у нас сейчас чиновников или мало? Действительно, по сравнению с временами Советской власти их количество значительно выросло. Но и опять же это не является поводом для того, чтобы вести против них тотальное наступление. Тогда от Горбачева они перебежали к Ельцину, а теперь у нас полно всевозможных партий, и может, они подадутся уже куда-то туда… По-моему, у Медведева какой-то юношеский максимализм. Напрасно он все это затевает, ведь ему через уже месяц работать на хозяйстве огромной страны и заниматься вполне конкретными и рутинными делами. А ведь эти дела невозможны без служащих! Как он будет управлять? Все равно через чиновников. Если есть коррупция – прижимай, и мы это только приветствовать будем. А если лишать чиновников положенного минимума, того же медицинского обслуживания, то все они просто убегут.

Владимир Рубанов, член президиума Совета по внешней оборонной политике, бывший глава аналитического управления КГБ СССР:

«Медведев может выражать лишь чью-то волю…»

- Медведева упрекают не в том, что он какой-то там «перестройщик», а что он – хранитель кресла, у которого нет своей политической программы. Но если исходить из того, что Медведев не обладает собственной политической волей, а является участником некоей договорной игры, тогда, простите, при чем он здесь вообще? В данном случае он может выражать лишь чью-то волю, и за ним стоят другие силы. Так что прежде чем говорить о субъектности, нужно уточнить: а кто же является субъектом? Что касается монетизации льгот, в том числе и по отношению к чиновничеству, так это тоже не идея Медведева, а давний и отработанный курс. Кстати, монетизация льгот началась во второе правление предыдущего президента. Да, тогда волна была сбита народными выступлениями, но никто не говорил, что монетизация не будет не продолжаться, то есть будет вводиться постепенно... Да, есть такой ярлык, что все плохое сделал именно Горбачев, а остальные, конечно, тут были как бы и не причем. Но все это лишь политические спекуляции.

Алексей Митрофанов, депутат Госдумы, (фракция «Справедливая Россия»):

«Коррупционное устремление чиновника нужно убивать мотивацией к росту»

- Я пропагандирую положительные стороны кадровой ротации. Если у нас ее не будет – из региона в Москву, из Москвы в регион и так далее, то есть когда госслужащий без помощи сверху каждые три года будет получать повышение, то и коррупция будет исчезать. Коррупционное устремление чиновника нужно убивать мотивацией к росту, а мы всегда говорим о каком-то страхе, что в корне неправильно! В советское время каждый завотделом райкома комсомола знал, что если ничего не произойдет, то через три года он будет уже секретарем райкома. Потом секретарь уходил в первые секретари, а позже и в партийные структуры. Это было четко определено, главное – где-нибудь не напиться, не упасть с моста и не выпасть из обоймы. По-моему, борьба с коррупцией основана на системе кадрового роста. У нас же губернаторы сидят на своих должностях по 18 лет, при этом ненавидя свои области. Пошлите его куда-нибудь послом или в Министерство обороны – начальником управления по воспитательной работе, да пошлите его, наконец, в разведку! В советское время рост чиновника шел не за взятки, и все знали, что, скажем, в комсомоле нельзя сидеть до 60 лет. Было ясно, что после 40 его все равно выпрут в партийные органы. Разве Ельцин платил деньги для того, чтобы в 40 с чем-то лет стать первым секретарем Свердловского обкома партии? Вспомните этого человека: ударить он, наверное, мог, а вот заплатить деньги – да никогда!