МИД РФ призвал к срочным переговорам «шестерки» с Ираном

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал срочно провести переговоры «шестерки» с Ираном с учетом ситуации, когда может разгореться конфликт. По словам Рябкова, ситуация настолько остра, что возможны любые инциденты.

Заместитель министра иностранных дел сказал: «Котел может взорваться, если не открыть дипломатический клапан». Рябков отметил, что это особенно опасно, когда в регионе сосредоточены большие потенциалы вооруженных сил, военно-морских сил.

«Мы считаем, что ситуация очень серьезная, с тенденцией к дальнейшему осложнению и больше нельзя медлить. Нам эти переговоры крайне нужны», — сказал замглавы российского МИДа. По мнению дипломата, «нужно последовательно идти по пути восстановления доверия между сторонами и деэскалации обстановки».

В Москве считают неприемлемыми угрозы в адрес Ирана о возможности силового удара по нему. Рябков имел ввиду «горячие головы, в том числе в Израиле». Политикой угроз, так же как и политикой санкций, никто не сможет добиться уступок от иранской стороны, — подчеркнул Сергей Рябков.