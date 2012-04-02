Михаил Прохоров поздравил новоизбранного мэра Ярославля Евгения Урлашова

Экс-кандидат в президенты РФ, предприниматель и политик Михаил Прохоров поздравил Евгения Урлашова с победой на выборах мэра. В своем livejournal Прохоров назвал победу Евгения Урлашова в Ярославле главной новостью дня.

«Поздравляю победителя и желаю ему успешной работы на посту мэра! После такой непростой избирательной кампании и достижения убедительного результата Евгению Урлашову предстоит решить еще более сложную задачу – доказать ярославцам, что они не зря отдали ему свои голоса. Почти 70 процентов – серьезный аванс. И внимание к городу сейчас будет самое пристальное. Победил не только Урлашов. Я поздравляю наших наблюдателей, которые тоже победили на этих выборах! Именно они смогли сделать выборы прозрачными и честными. Горжусь всеми вами, кто потратил свое время, кто не побоялся! Вчера в течение дня в мой штаб поступали сообщения от наших наблюдателей о различных нарушениях – о подкупах избирателей, о том, как их провоцировали, как мешали работать. Я внимательно следил за происходящим. За ходом голосования наблюдали пользователи соцсетей, активно писала пресса. И вот результат.

Главный вывод, который можно сделать по итогам выборов в Ярославле, таков: если объединиться и совместно отстаивать свои гражданские права, то можно добиться поставленной задачи. А задача простая – честность и справедливость в политике.

Еще один важный вывод: регионы входят в активный политический процесс. Гражданское общество существует не только в пределах Садового кольца, оно проснулось повсеместно и начало действовать. Центров политической активности становится все больше, крупные города передают эстафету дальше. Протестная активность находит выход в конкретных делах – в наблюдении на выборах, в создании движений и партий, в реализации гражданских инициатив, которые меняют нашу жизнь. Это только начало.

Но и оно доказывает, что мы очень многое можем!»- написал Прохоров.

Ранее он писал, что в Ярославле «реально «горячая точка» в борьбе за честные выборы».

Урлашова в ходе предвыборной кампании поддержали региональные отделения почти всех политическиих партий - КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко».

Напомним, одним из первых Урлашова поздравил бывший глава региона Анатолий Лисицын. А вот действующий губернатор Сергей Вахруков воздержался.

Единоросс Сергей Неверов заявил, что необходимо внимательно проанализировать действия городских властей Ярославля.

По словам самого Урлашова, он был уверен в своей победе, так как хорошо знал проблемы города. По образованию он юрист, выпускник Академии госслужбы, депутат муниципального совета. Воспитывает 16-летнюю дочь.