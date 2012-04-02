Единороссы проанализируют действия ярославских властей по итогам выборов мэра

Секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил, что необходимо внимательно проанализировать действия городских властей Ярославля.

Желание партии устроить проверку связано с победой в выборах мэра беспартийного Евгения Урлашова. Напомним, по итогам прошедшего накануне повторного голосования по выборам мэра, Евгений Урлашов набрал 69,65%, опередив своего соперника Якова Якушева почти в три раза. Якушев, на которого делала ставку "Единая Россия", набрал 27,71%.

По словам Неверова, по итогам выборов мэра в Ярославле необходимо внимательно проанализировать действия городских властей, сделать определенные выводы, разобраться с причинами произошедшего, сообщает regnum.ru.

Он привел пример, как в Самаре, единоросс проиграл своему оппоненту. "Спустя какое-то время люди, которые просто отдают свои голоса на выборах, понимают, что значит проголосовать за неподготовленного кандидата", - сказал он.

Урлашова в ходе предвыборной кампании поддержали региональные отделения почти всех политическиих партий - КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко".

Одним из первых Урлашова поздравил бывший глава региона Анатолий Лисицын. А вот действующий губернатор Сергей Вахруков воздержался, пишут местные СМИ.

"Жители города сделали свой выбор", - отметил первый зам.секретаря Президиума Генсовета партии Сергей Железняк.

Как сообщали Аргументы.ру, Евгений Урлашов намеревается провести кадровые перестановки: начать работу с увольнения четырех из семи нынешних заместителей мэра, в том числе и своего соперника на выборах Якова Якушева, назначенного за две недели до выборов.