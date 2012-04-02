Арестован за шпионаж в пользу России сотрудник МИД Нидерландов

Серьезное ЧП произошло в Нидерландах. Сотрудник министерства иностранных дел арестован по подозрению в работе на российские спецслужбы. Представитель пресс-службы МИД Нидерландов Кристоф Проммерсбергер сообщил, что задержанный занимался консульскими вопросами в Гааге.

Дипломат отказался назвать имя задержанного: «Мы не предоставляем информацию о личности чиновника». По словам Проммерсбергера, внешнеполитическое ведомство королевства рассматривает это происшествие как «серьезное ЧП», передает ИТАР-ТАСС.

Прокуратура Голландии также отказалась называть имя подозреваемого шпионаже. По версии гособвинения, подозреваемый в течение семи лет за вознаграждение передавал конфиденциальную информацию супружеской паре из Германии Андреасу и Хайдрун Аншлаг. Против них осенью 2011 года в ФРГ было выдвинуто обвинение в шпионаже в пользу России. О предполагаемой шпионской деятельности жителя королевства стало известно в ходе расследования, проводимого в Германии по делу супругов Аншлаг.

Арест был избран прокуратурой «с целью не допустить утечки государственных секретов».