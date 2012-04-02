Президент Венгрии Пал Шмитт объявил, что уходит в отставку

Президент Венгрии Пал Шмитт сегодня объявил об отставке. Несколько дней назад венгерская пресса уличила его плагиате большей части его докторской диссертации об Олимпийском движении, защищенной 20 лет назад.

Решение об отставке Шмитт, избранный на пост президента в 2010 году, принял в связи со скандалом вокруг его научной работы. Он пояснил, что уходит в отставку, поскольку "его личные проблемы тянут Венгрию вниз", передает РБК.

Специальная комиссии проверила его докторскую диссертацию, написанную в 1992 году. Как выяснилось, глава государства попросту перевел 200 страниц чужой работы и выдал их за свои мысли. Один из вузов Будапешта – преемник учебного заведения, в котором Шмитт защитил диссертацию - признал, что большая часть этой работы позаимствована из книг иностранных специалистов.

Проверка диссертации началась после того, как сведения о плагиате появились на одном из интернет-сайтов. Оказалось они достоверны.

Пал Шмитт – бывший фехтовальщик, обладатель двух золотых наград на Летних Олимпийских играх 1968 и 1972гг.