Медведев предложил Радаева на пост саратовского губернатора

Президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Саратовской областной Думы кандидатуру Валерия Радаева для наделения его полномочиями губернатора Саратовской области.

В пятницу, 30 апреля, партия "Единая Россия" внесла главе государства предложения о кандидатурах на должность губернаторов Саратовской области. В список вошли кандидатуры главного федерального инспектора по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Александра Дрожжина, временно исполняющего обязанности губернатора Саратовской области Валерия Радаева и заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Соловьева.



Напомним, 23 марта, Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. Президент принял отставку по собственному желанию губернатора, сообщила пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Валерий Радаев.

Валерия Радаева называют наиболее вероятным кандидатом на пост главы региона. Считается, что своей успешной политической карьере он обязан "Единой России" Вячеславу Володину, секретарю президиума генсовета "ЕР", замглавы администрации президента — земляку.

Врио губернатора родился в Хвалынском районе Саратовской области. Как и Володин, окончил саратовский институт механизации сельского хозяйства. Свою трудовую биографию Радаев начал с работы в совхозе. Стал директором.

На муниципальную службу он пришел в 1996 году, когда Саратовскую область возглавил Дмитрий Аяцков. При Аяцкове Радаев становится мэром города Хвалынск, а спустя 8 месяцев возглавляет весь Хвалыснкий район и остается на этом посту вплоть до 2005 года. Хвалынский район - население 25 тысяч человек. Крупных промышленных производств в районе нет, из примечательного — национальный парк и горнолыжный курорт.

В марте 2005 года после отставки Аяцкова Радаева пригласили в Саратов. Он становится главным ветеринарным врачом, возглавив региональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Параллельно он начинает активную работу по партийной линии, став секретарем регионального политсовета "Единой России".

В 2007 году Радаев избирается депутатом саратовской областной Думы и становится ее председателем.