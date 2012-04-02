На выборах мэра Ярославля победил кандидат от оппозиции

В Ярославле на выборах мэра города победил кандидат от оппозиции Евгений Урлашов. 1 апреля в Ярославле состоялся второй тур выборов городского главы. Он завершился убедительной победой беспартийного кандидата.

По предварительным данным горизбиркома, после обработки 100% бюллетеней кандидат набирает 69,65% голосов избирателей. Его оппонент Яков Якушев – лишь 27,78%. Явка в Ярославле составила 45,45%.