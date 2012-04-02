Единороссы не уверены, что избранный президент РФ Владимир Путин останется председателем партии "Единая Россия". Секретарь президиума генсовета Сергей Неверов заявил, что у него нет стопроцентной уверенности в том, что нынешний премьер будет переизбираться на съезде партии в мае - июне.

"Это будет решать съезд, пишет "Коммерсантъ". И это вопрос обсуждения с председателем", - сказал Неверов.

Он отметил, что всероссийский съезд партии будет отчетно-выборным. Секретарь президиума также заявил, что в рамках большой встречи членов правящей партии будет обсуждаться обновление руководства "Единой России".

"Это нормально - меняется политическая конфигурация, должны прийти новые люди. Мы предложили регионам внести свои предложения по изменению устава партии", - отметил Неверов.