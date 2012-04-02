В Госдуму внесен законопроект об изменениях в Гражданском кодексе

Президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Государственную думу России законопроект об изменениях в Гражданском кодексе РФ, которые могут вступить в силу с 1 сентября 2012 года.

Дмитрий Медведев сказал в понедельник: "Хотел бы проинфомировать, что я внес в Госдуму проект закона об изменения в Гражданский кодекс, это капитальный документ, многостраничный даже по объему, он затрагивает основы институтов гражданского права".

Законопроект "О внесении изменений в части 1, 2, 3 и 4 Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации" направлен на реформу российского гражданского права. По мнению экспертов, данный законопроект напрямую влияет на модернизацию экономики и социальной сферы, стабильность имущественного оборота, безопасность бизнеса, состояние защищенности прав и законных интересов в сфере корпоративных, обязательственных, семейных, наследственных и иных отношений, развитие и коммерческое использование новейших технологий.

Законопроект был доработан рабочей группой под председательством министра юстиции РФ с участием специалистов Минюста, Высшего арбитражного суда, Минэкономразвития, Государственно-правового управления президента РФ, Минфина, иных органов власти, а также представителей Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и рабочей группы по созданию международного финансового центра при Совете при президенте РФ по развитию финансового рынка.

Вступление законопроекта в силу предполагается с 1 сентября 2012 года, за исключением некоторых норм, которые вступят в силу позже.