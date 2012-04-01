Секретарь Совбеза РФ Патрушев едет на переговоры в Вашингтон

Николай Патрушев в понедельник, 2 апреля, посетит Вашингтон. Здесь секретарь Совета безопасности России проведет двусторонние переговоры и встречи с американскими чиновниками, отвечающими за безопасность.

Об этом сообщает пресс-служба Совета безопасности. "Запланированные переговоры с министром внутренней безопасности Жаннетт Наполитано и советником по национальной безопасности президента США Томасом Донилоном", - говорится в сообщении.