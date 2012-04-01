В Москве усиленные наряды полиции не пускают посетителей на Красную площадь днём воскресенья из-за ожидаемого флешмоба оппозиции. Сюда около 3 тысяч человек планировали выйти с белыми лентами на одежде.

Сейчас в районе оцепления дежурят усиленные наряды полиции, передает "Эхо Москвы". Сами стражи порядка говорят, что площадь закрыли из-за возможных акций протеста.

"АН писали, что массовый флешмоб на Красной площади Москвы в знак протеста против задержаний гражданских активистов с белыми лентами на одежде планируют провести участники группы "Белая площадь" в социальной сети Facebook.