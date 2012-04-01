Массовый флешмоб на Красной площади Москвы в знак протеста против задержаний гражданских активистов с белыми лентами на одежде планируют провести около 3 тысяч участников группы "Белая площадь" в социальной сети Facebook.

"В прошлое воскресенье уже не в первый раз на Красной площади задержали людей за ношение белой ленты. Мы считаем, что это пример вопиющей дискриминации", - говорится на странице группы.

Предполагается, что каждый участник акции в удобное для себя время придет прогуляться по Красной площади без каких-либо плакатов, но с белыми предметами в руках и на одежде. К настоящему моменту свое участие в акции подтвердили более 3700 человек.

"АН" писали, что в минувшее воскресенье, 25 марта в Москве сотрудники полиции задержали более 30 человек на Красной площади за то, что гуляли по Васильевскому спуску с прикрепленными к одежде белыми ленточками.