Ангела Меркель борется за Юлию Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, согласно диагнозу немецких врачей "серьезна больна". Канцлер Германии Ангела Меркель попытается, очевидно, организовать лечение для 51-летней Тимошенко.

Как пишет немецкая пресса, Украине сейчас бы не помешал такой жест открытости, который улучшит ее имидж в глазах Европы.Бывший украинский премьер-министр и главная персона оранжевой революции Юлия Тимошенко по инициативе федерального правительства Германии может быть освобождена из-под стражи для лечения в немецкой больнице грыжи межпозвоночного диска. Согласно данным «Sueddeutsche Zeitung», украинская сторона пообещала, что попытается подготовить для этого правовые условия.Напомним, что Тимошенко была осуждена в октябре прошлого года на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газового соглашения между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Запад считает это обвинение политически обоснованным.Руководство в Киеве надеется подписать соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС и поэтому боится критики, которая может возникнуть во время проведения чемпионата по футболу в июне 2012 года.В этой связи дело Тимошенко может стать хорошим поводом для налаживания отношений между Украиной и ЕС.